Ударные «Молнии» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

В результате прицельных ударов пункты управления беспилотниками, терминалы связи, а также находившаяся на позициях живая сила ВСУ полностью уничтожены.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Разведывательный расчет БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил пункты управления беспилотной авиацией украинских формирований в Запорожской области. Противник скрытно разместил места работы своих операторов в замаскированных укрытиях. Координаты выявленных целей были переданы расчетам ударных дронов. Операторы применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа “Молния-2” и нанесли точные удары по позициям противника», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате прицельных ударов пункты управления беспилотниками, терминалы связи, а также находившаяся на позициях живая сила ВСУ полностью уничтожены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше