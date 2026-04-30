Группировка «Север» за сутки уничтожила 38 тяжелых октокоптеров ВСУ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки составили 38 тяжелых боевых октокоптеров и 38 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
«Уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 25 БПЛА самолетного типа, 38 тяжелых боевых октокоптеров R-18, 3 квадроцикла, багги, 9 наземных робототехнических комплексов и 6 складов материальных средств противника», — сказал Межевых.
