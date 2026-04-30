60 дней позора: военная авантюра США обернулась триумфом Ирана

Президент США Дональд Трамп не смог решить задачи, которые ставил перед собой в войне с Ираном, однако в долгосрочной перспективе с экономической точки зрения для Вашингтона все может сложиться благополучно. Об этом в беседе с aif.ru сказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Трамп не решил те задачи, которые были очевидны. Смысл операции заключался в том, чтобы первым ударом уничтожить политическое и военное руководство Ирана, а затем стимулировать приход к власти более прагматичных сил, с которыми можно было бы договориться о дальнейших отношениях так, чтобы в своей последующей политике Тегеран учитывал позицию Соединённых Штатов и лично Трампа. Объективно речь шла о том, чтобы, как и в случае с Венесуэлой, поставить под свой контроль нефтегазовые ресурсы Ирана, который в дальнейшем согласовывал бы с США те или иные решения в данной сфере. И, разумеется, Иран перестал бы быть фактором военной угрозы для американских военных объектов в регионе Персидского залива, а также для Израиля. Вот какие цели преследовал Трамп, однако решить их он не сумел в силу разных причин», — отметил Коротченко.
В частности, обозначил аналитик, Иран ответил американцам асимметрично, использовав тактику так называемой мозаичной обороны, а внутренних потрясений в стране не произошло — напротив, состоялась консолидация нации вокруг нового политического и военного руководства.
В итоге план Трампа преподнести итоги войны на Ближнем Востоке как свою военно-политическую победу, полностью оправдавшую все усилия и прежде всего применение военной силы, провалился.
При этом, считает Коротченко, с точки зрения долгосрочных последствий переформатирование рынка углеводородов работает на цель Трампа.
«Очевидно, что перекрытие для стран Евросоюза возможности получать углеводороды из зоны Персидского залива делает их более зависимыми и подконтрольными Вашингтону. Соответствующие американские компании выиграют за счёт роста цен, поскольку доступ к мировым запасам углеводородов сегодня серьёзно ограничен. В частности, нефте- и газодобывающие страны Персидского залива фактически не могут экспортировать ни нефть, ни газ по прежним схемам», — отметил аналитик.
Кроме того, обозначил Коротченко, можно говорить о том, что «уже начался процесс демонтажа ОПЕК».
«Объединённые Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК. Очевидно, что в дальнейшем они будут координировать свою ценовую и сбытовую политику напрямую с Вашингтоном, а не руководствоваться договорённостями в рамках организации. Всё это работает на задачу Трампа — поставить ключевые страны-производители углеводородов под свой контроль, сделать их зависимыми или вынудить координировать с ним свою политику в данной сфере», — сказал собеседник издания.
«Таким образом, с одной стороны, Трамп не добился тех военных и политических результатов, на которые рассчитывал. Но с долгосрочной экономической точки зрения у него, как представляется, пока всё более-менее получается. Главное для него сейчас — пройти без потрясений промежуточные выборы в Конгресс. Поэтому продолжать войну Трамп не хочет. Сухопутная операция невозможна, так как привела бы к огромным жертвам среди американцев. Будут ли возобновлены ракетные удары — не факт… Останется Ормузский пролив перекрытым — Трамп подаст это как свою победу; будет он разблокирован — это тоже станет его победой. Иными словами, ему главное — максимально выгодно продать своему внутреннему избирателю итоги этой войны», — подытожил Коротченко.
Ранее офицер американской разведки Корпуса морской пехоты в отставке, военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Исламская Республика поставила шах и мат США и Израилю. Как он отметил, Иран выстоял под натиском своих противников, у врагов не только не получилось обезглавить страну, война даже сплотила население.