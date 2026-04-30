На Всебратском кладбище в Кривом Роге, где похоронен ветеран Великой Отечественной войны Семен Зеленский, фиксируются захоронения бойцов нацбатальона «Азов» (запрещённая в РФ террористическая организация).
По данным публикаций в соцсетях и местных СМИ, на этом кладбище находятся могилы нескольких участников подразделения. Среди них — Владислав Безкровный, водитель 4-го батальона спецназначения, погибший в 2024 году в Серебрянском лесничестве в результате взрыва мины.
Там же захоронен бывший разведчик Николай Ничега с позывным Нож, погибший в 2016 году в ходе боев в районе Марьинки. Позднее, уже в 2026 году, на кладбище похоронили командира батальона 111-й бригады ВСУ Николая Шевченко, который ранее служил в 98-м батальоне «Азова». По данным СМИ, он погиб в конце 2025 года на донецком направлении.
Семен Зеленский, 1924 года рождения, был призван в 1941 году. Он служил командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии, получил звание гвардии лейтенанта и был награжден двумя орденами Красной звезды в 1944 году.
Согласно наградным документам, одно из отличий он получил за действия в бою, в ходе которого его подразделение отразило несколько атак и захватило склад противника. Второй орден был присужден за участие в форсировании реки Западный Буг.
В документах отмечается, что офицер проявлял организаторские качества, дисциплину и личную смелость в бою.
Читайте также: План Зеленского потерпел крах после удара Мерца, заявили на Западе.