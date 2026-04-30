«Ъ»: Украина пытается оспорить решение арбитража о выплате $104 млн Татарстану

Украина намерена оспорить в Апелляционном суде Парижа решение арбитража о взыскании с неё $104 млн в пользу Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в России.
Как утверждает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Global Arbitration Review, в 2016 году российский регион инициировал инвестарбитраж против Украины с требованиями на сумму около $300 млн. Претензии касались утраты истцами 28,78% акций в ЗАО «Укртатнафта» — их совместном с Украиной предприятии, которому принадлежал Кременчугский НПЗ.
Согласно статье арбитражное разбирательство проводилось под администрированием Постоянной палаты третейского суда в Гааге.
В 2023 году арбитраж постановил, что доля Минземимущества была экспроприирована по решениям украинских судов, что нарушает соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года, поэтому государство-ответчик должно выплатить инвестору $104 млн.
Сейчас украинская сторона пытается отменить это решение в Апелляционном суде Парижа. Дело будет рассматриваться в ближайшие месяцы.
