Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ъ»: Украина пытается оспорить решение арбитража о выплате $104 млн Татарстану

Украина намерена оспорить в Апелляционном суде Парижа решение арбитража о взыскании с неё $104 млн в пользу Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в России.

Как утверждает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Global Arbitration Review, в 2016 году российский регион инициировал инвестарбитраж против Украины с требованиями на сумму около $300 млн. Претензии касались утраты истцами 28,78% акций в ЗАО «Укртатнафта» — их совместном с Украиной предприятии, которому принадлежал Кременчугский НПЗ.

Согласно статье арбитражное разбирательство проводилось под администрированием Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

В 2023 году арбитраж постановил, что доля Минземимущества была экспроприирована по решениям украинских судов, что нарушает соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года, поэтому государство-ответчик должно выплатить инвестору $104 млн.

Сейчас украинская сторона пытается отменить это решение в Апелляционном суде Парижа. Дело будет рассматриваться в ближайшие месяцы.

В декабре российские инвесторы потребовали от ЕС €53 млрд за арест активов.

