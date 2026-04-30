Карасин: РФ будет добиваться освобождения Гуцул после возвращения Бутягина

Польша освободила российского археолога Александра Бутягина, которого должны были выдать Киеву. Обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы. Сенатор Карасин рассказал, что будет дальше.

Источник: Аргументы и факты

Россия будет добиваться освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул на фоне успешного возвращения российского археолога Александра Бутягина, находившегося под арестом в Польше, сообщил aif.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Напомним, археолога Бутягина, находившегося под арестом в Польше и под угрозой экстрадиции на Украину, освободили в рамках обмена.

В ФСБ России уточнили, что обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы. Обмен состоялся по формуле «пять на пять». Среди возвращенных на родину — граждане Беларуси, России и других стран СНГ.

Бутягина задержали в декабре 2025 года в Варшаве. Польские власти действовали по запросу Украины. Последняя обвиняла ученого в нанесении ущерба археологическому наследию Крыма. При этом в Эрмитаже, где работает Бутягин, ранее сообщали, что археолог проводил исследования на полуострове на законных основаниях.

«Хотелось бы, чтобы освободили и Гуцул. Мы этого будем добиваться, но гарантировать сложно. Там люди труднопрогнозируемые. Сейчас нужно поблагодарить судьбу за освобождение археолога. Мы будет добиваться того, чтобы освободили и других, добиваться, конечно, конституционными, правовыми нормами. Кого могут освободить в ближайшее время — не знаю, но сам факт освобождения приветствую», — отметил Карасин.

Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией начали накаляться после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Она не раз заявляла о намерении развивать сотрудничество региона с РФ и критиковала курс Кишинева на конфронтацию с Москвой.

В августе прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о нарушениях, связанных с финансированием политической партии. Свою вину она не признала. Сейчас политик находится в СИЗО в ожидании решения Апелляционной палаты Кишинева.

Ранее стало известно, что российскому послу отказали во встрече с главой Гагаузии в тюрьме.

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
