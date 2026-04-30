Фиктивная учеба — иностранцам грозит выдворение из России

Депутаты Госдумы направили в правительство РФ на отзыв законопроект о введении ответственности для иностранных граждан за фиктивное обучение с последующим выдворением из страны.
Документ предлагает дополнить статью 18.8 КоАП РФ новой нормой. Речь идет о случаях, когда при въезде заявляется цель «учеба», но фактически обучение не ведется. Под нарушение подпадают ситуации, если иностранец не зачислен, не посещает занятия, не подает документы или изначально не планирует учиться.
За такие действия предлагается установить штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с административным выдворением.
В пояснительной записке указано, что учебные визы нередко используются для легализации пребывания. В отдельных случаях иностранцев оформляют как студентов, однако фактически обучение не проходит.
Авторы инициативы отмечают, что сейчас такие ситуации не выделены в отдельный состав правонарушения, поэтому на практике применяются разные меры. Принятие закона, по их оценке, позволит унифицировать подход и пресечь использование учебного статуса не по назначению.
