Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАЭ продлили ограничения в воздушном пространстве страны

ОАЭ продлили ограничения на полеты в воздушном пространстве страны, введенные в марте из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно решению авиационных властей, частичное закрытие неба будет действовать как минимум до 15:00 мск 4 мая. Сейчас для рейсов в местные аэропорты и транзитных бортов выделено несколько специальных коридоров. Аналогичные правила действуют для самолетов, следующих в Катар.

Авиационные власти ОАЭ предупредили иностранных авиаперевозчиков об операционных рисках. Для выполнения рейса компаниям требуется подать заявку и получить официальное уведомление от контролирующего органа. По предварительным данным, такой порядок полетов сохранится в стране до 7 мая.

