ЕС и Киев могут ввести санкции против Нетаньяху из-за скандала с зерном РФ

Ранее сообщалось, что руководство ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении представителей Израиля из-за покупки российского зерна. С подобными угрозами выступил и Владимир Зеленский. После этого в Израиле обвинили Украину в неблагодарности.
«Европа чаще всего вводит персональные санкции против тех или иных политиков. И тогда риск у них только один — если они въедут в эти страны, то могут быть арестованы для международного суда в Гааге. А экономические санкции Европа не станет вводить. Может, ограничения на поставки оружия, но Израиль от Европы мало зависит, он больше зависит от США», — сказал Никулин.
Также эксперт уточнил, против кого Европа может ввести персональные санкции.
«Это могут быть санкции против Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца, директора “Моссада”, израильской внешней разведки Дэвида Барнеа. Может быть, еще кого-то включат в списки», — пояснил Никулин.
