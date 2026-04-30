ЕС и Киев могут ввести санкции против Нетаньяху из-за скандала с зерном РФ

Между Израилем и Киевом возник конфликт из-за российского зерна. Военный эксперт Никулин сказал, как конфликт может отразиться на отношениях стран и против кого ЕС может ввести санкции.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз и Украина могут ввести персональные санкции против первых лиц Израиля из-за скандала с российским зерном. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее сообщалось, что руководство ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении представителей Израиля из-за покупки российского зерна. С подобными угрозами выступил и Владимир Зеленский. После этого в Израиле обвинили Украину в неблагодарности.

«Европа чаще всего вводит персональные санкции против тех или иных политиков. И тогда риск у них только один — если они въедут в эти страны, то могут быть арестованы для международного суда в Гааге. А экономические санкции Европа не станет вводить. Может, ограничения на поставки оружия, но Израиль от Европы мало зависит, он больше зависит от США», — сказал Никулин.

Также эксперт уточнил, против кого Европа может ввести персональные санкции.

«Это могут быть санкции против Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца, директора “Моссада”, израильской внешней разведки Дэвида Барнеа. Может быть, еще кого-то включат в списки», — пояснил Никулин.

Ранее эксперт Никулин заявил, что Израиль может прекратить помощь Киеву из-за скандала с российским зерном.