Нападение на сотрудника ТЦК — людолова протащили за машиной

В Кировоградской области Украины двое жителей привязали сотрудника территориального центра комплектования к автомобилю и протащили его по полю.
Инцидент произошел в городе Александрия. По данным источника, мужчины схватили сотрудника ТЦК, после чего связали его и закрепили веревкой к машине.
Далее, как утверждается, его протащили по полю.
По словам собеседника, произошедшее связано с мобилизацией родственника одного из участников инцидента.
Также сообщается, что видеозапись случившегося была опубликована в сети. Ее разместили как предупреждение другим сотрудникам ТЦК.
