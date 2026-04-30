Нападение на сотрудника ТЦК — людолова протащили за машиной

В Кировоградской области Украины двое жителей привязали сотрудника территориального центра комплектования к автомобилю и протащили его по полю.

Инцидент произошел в городе Александрия. По данным источника, мужчины схватили сотрудника ТЦК, после чего связали его и закрепили веревкой к машине.

Далее, как утверждается, его протащили по полю.

По словам собеседника, произошедшее связано с мобилизацией родственника одного из участников инцидента.

Также сообщается, что видеозапись случившегося была опубликована в сети. Ее разместили как предупреждение другим сотрудникам ТЦК.

