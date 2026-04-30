Россиянам раскрыли, что важно сделать в случае ошибки при оплате ЖКУ

Эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская объяснила в беседе с RT, что делать, если человек ошибся в реквизитах при оплате жилищно-коммунальных услуг.
«От ошибок никто не застрахован. Важно не впадать в панику и действовать грамотно. В первую очередь нужно понять, куда деньги всё-таки ушли. Для этого в личном кабинете или приложении банка можно зайти в раздел с историей операций и проверить квитанцию перевода. Также некоторые сервисы позволяют по полному номеру карты определить обслуживающий банк и платёжную систему. После того как банк-получатель выявлен, необходимо обратиться туда с заявлением об ошибочном переводе», — подчеркнула специалист.
В заявлении следует описать ситуацию, приложить копию квитанции о переводе и указать реквизиты для возврата денег, посоветовала она.
«Банк самостоятельно свяжется с получателем и попросит его вернуть ошибочно зачисленные средства. Чем раньше сообщить об ошибочном переводе, тем больше шансов на успех. Однако стоит иметь в виду, что персональные данные получателя составляют банковскую тайну, охраняются законом и поэтому банк не имеет права предоставлять Ф. И. О., адрес, номер телефона и другие контактные данные даже в случае ошибочного перевода — придётся полагаться на банк», — добавила эксперт.
Отмечается, что некоторые крупные банки предоставляют своим клиентам услугу «опротестовать платёж».
«Эта опция предполагает, что по заявлению своих клиентов банк возвращает ошибочные переводы, а затем уже самостоятельно решает все вопросы с банком получателя или самим получателем. Все подробности предоставления этой услуги стоит уточнить в своём банке. Также важно, что для возврата средств требуется согласие получателя. Банк не может принудительно изъять деньги со счёта. Если получатель отказывается возвращать деньги, можно направить ему досудебную претензию. При отсутствии реакции — обратиться в суд», — подчеркнула собеседница RT.
Также она добавила, что ошибка не отменяет обязанности оплачивать коммунальные платежи вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента ошибочного перевода.
Ранее россиян предупредили, что делать в случае пропуска срока оплаты ЖКУ.