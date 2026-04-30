Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия рассматривает ДНЯО как опорный инструмент, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 30 апр — РИА Новости. Россия продолжает рассматривать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как опорный международно-правовой инструмент в сфере нераспространения и международной безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Источник: © РИА Новости

В понедельник в Нью-Йорке открылась Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Гатилов отметил, что «при всех негативных тенденциях» российская делегация настроена на конструктивную работу в ходе конференции.

«По-прежнему рассматриваем ДНЯО как опорный международно-правовой инструмент в сфере нераспространения и международной безопасности. Видим задачу мероприятия в том, чтобы подтвердить приверженность всех стран “букве и духу” Договора, попытаться найти пути его укрепления», — сказал дипломат.

Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.

Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. «Ядерная пятерка» обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.

