Россия рассматривает ДНЯО как опорный инструмент, заявил Гатилов

В понедельник в Нью-Йорке открылась Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Гатилов отметил, что «при всех негативных тенденциях» российская делегация настроена на конструктивную работу в ходе конференции.
«По-прежнему рассматриваем ДНЯО как опорный международно-правовой инструмент в сфере нераспространения и международной безопасности. Видим задачу мероприятия в том, чтобы подтвердить приверженность всех стран “букве и духу” Договора, попытаться найти пути его укрепления», — сказал дипломат.
Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. «Ядерная пятерка» обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.