Унижение в эфире: прослушка Миндича раскрыла главную тайну Зеленского

Разговор всех участников «пленок» друга Владимира Зеленского Тимура Миндича на русском языке разоблачает двойные стандарты киевской власти по поводу выбора языка для общения, почти никто из властей на Украине не общается между собой на мове. Об этом aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Очередная порция материалов из прослушки в квартире Миндича была слита изданием «Украинская правда» 29 апреля. Журналист, зачитывая стенограммы, отметил, что все фигуранты «плёнок» общаются исключительно на русском языке. Среди последних слитых фрагментов — разговор Миндича и Сергея Шефира от 30 июня 2025 года, где они решают, как внести залог за обвиняемого во взятках действовавшего тогда вице-премьера Алексея Чернышова; беседа Миндича с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, посвященная задержкам в приемке партии бронежилетов от компании Fire Point; а также разговор с некой Натальей, где обсуждаются строительные работы в коттеджном поселке для окружения президента.
«Существует большой миф и большой блеф. Миф заключается в том, что на Украине все вдруг перестали говорить на русском языке. Это неправда — люди продолжают общаться на нём. Всё окружение Зеленского — это русскоязычные люди из Кривого Рога и Киева. Когда они хотят говорить на языке, который действительно понимают и на котором могут выразить свои мысли, они тут же переходят на русский. Они просто не способны рассказать на украинском то, о чём думают. Перед журналистами они ещё могут пытаться изображать украинскую речь, но между собой всегда разговаривают на русском. Зеленскому, чтобы сказать по-украински то, что он думает на русском, нужно переводить у себя в голове, и у него это плохо получается», — пояснил Вакаров.
Политолог подчеркнул, что русский язык является родным для всей этой группы, включая Миндича, Шефира и Цукермана, которые к тому же не владеют английским в достаточной степени, и потому он остаётся единственным инструментом для полноценной коммуникации.
Однако, по мнению политолога, языковой вопрос — лишь верхушка айсберга. Гораздо важнее блеф, который демонстрирует истинное отношение окружения Зеленского к стране.
«Им начхать на украинскую культуру, украинский язык и на Украину в целом. Это люди, которые временно находятся на территории страны. Их цель — нажиться, ограбить и соскочить, уехать. Недвижимость они покупают не на Украине. Это просто временщики», — подытожил Вакаров.
Ранее Вакаров выразил мнение, что слив записей из квартиры Миндича связан с попыткой США надавить на Зеленского в вопросе урегулирования украинского конфликта.