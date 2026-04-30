Сальдо: в Европе осознали, что фантазии Зеленского оторваны от реальности

ГЕНИЧЕСК, 30 апреля. /ТАСС/. Европейские политики избегают признавать неизбежное поражение Украины в конфликте с Россией, но понимают, что территориальные фантазии Владимира Зеленского не соответствуют действительности. Таким мнением с ТАСС поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных уступках Киева.
Мерц 27 апреля заявил, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки в рамках будущего мирного соглашения с Россией.
«Для Зеленского такой сигнал неприятен. Ему показывают, что западная поддержка имеет предел, а фантазии о “возврате к границам” расходятся с реальностью. Полного признания поражения [в украинском конфликте] Европа пока избегает, но направление мысли уже меняется», — подметил Сальдо.
Заявление немецкого канцлера является подтверждением того, что европейские политики начинают «аккуратно проговаривать то, что давно понятно», добавил глава Херсонщины.
«Прежняя формула Зеленского не работает. Публично в Европе еще будут говорить много громких слов. Но за закрытыми дверями все больше понимают: Россия не отступит от защиты своих людей и своих регионов. Херсонская область — субъект Российской Федерации. Это конституционный факт», — подчеркнул Сальдо.