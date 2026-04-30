Пушилин: Минпромторг ДНР включилось в разработку систем противодействия БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли ДНР включилось в разработку систем антидроновой защиты, сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.
«Что делать в этом случае (появление новых видов БПЛА у ВСУ — прим. ТАСС)? Конечно, не стоять на месте, чем и занимаются наши и военные ведомства, и смежные структуры, и [региональное] министерство промышленности и торговли, которые занимаются тоже разработками и антидронов, и прочих систем, и РЭБ, и элементов противодействия подобным беспилотникам и подобным видам вооружения, которого, как мы видим, появляется с каждым месяцем все больше», — сказал Пушилин.
Он добавил, что противник идет на любые преступления в Донбассе, включая атаки гражданских объектов, применяя БПЛА с технологией искусственного интеллекта.