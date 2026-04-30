В Германии рассказали, как Брюссель хочет контролировать Мадьяра

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Брюссель попытается влиять на действия лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра путем манипулирования замороженными в Евросоюзе средствами, причитающимися Будапешту, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на представителя ЕК сообщала, что всего Брюссель заморозил около 35 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии из фондов ЕС. Мадьяр заявил после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что для разморозки денег из фондов ЕС для Венгрии примет антикоррупционные меры, приостановит работу государственных СМИ, вернет «свободу академической среде» и будет представлять венгерские интересы на всех площадках.
«Они пойдут на выплату миллиардов евро, чтобы усилить (позиции Мадьяра внутри Венгрии — ред.), но при этом держать его под контролем. Венгрия в таком случае больше никогда не наложит вето на решения Брюсселя», — сказал Нимайер.
По его мнению, Брюссель также «будет готов даже не мешать импорту Венгрией российских энергоносителей» для укрепления позиций Мадьяра внутри страны.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия «Тиса» получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» — 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.