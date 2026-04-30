Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил сокращение контингента США в Германии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти страны рассматривают вопрос о возможном сокращении численности военного контингента в Германии.

«США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Решение будет принято в скором времени», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из военного конфликта с Ираном. В ответ Дональд Трамп заявил, что господин Мерц «не знает, о чем говорит».

Контингент американских войск в Германии — наибольший в Европе. Численность военнослужащих превышает 30 тыс. человек.

