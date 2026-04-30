Дмитриев иронично прокомментировал решение Трампа о военных США в Германии

Газета The Wall Street Journal (WSJ) 15 апреля сообщила, что европейские страны приступили к проработке резервного сценария по защите континента без участия США. По данным издания, ключевым фактором стал переход Германии на сторону сторонников оборонной независимости. Главная задача проекта — обеспечить возможность европейских стран развиваться вне зависимости от Соединенных Штатов на случай вывода американского контингента.