Артиллеристы «Севера» снизили активность дронов ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Расчеты гаубиц М-46 группировки войск «Север» снизили активность беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«Расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря оперативности передачи данных и четким действиям расчетов орудий удалось нейтрализовать боевиков ВСУ, которые препятствовали продвижению российских подразделений.
«Также активность беспилотников ВСУ в указанном районе была снижена», — добавили в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, скорость реакции, точность данных и выучка артиллеристов позволяют парировать угрозы и наносить упреждающие удары, лишая противника инициативы.
«Подразделения группировки войск “Север”, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей», — подытожили в ведомстве.