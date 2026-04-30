Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы «Севера» снизили активность дронов ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Расчеты гаубиц М-46 группировки войск «Север» снизили активность беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

«Расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что благодаря оперативности передачи данных и четким действиям расчетов орудий удалось нейтрализовать боевиков ВСУ, которые препятствовали продвижению российских подразделений.

«Также активность беспилотников ВСУ в указанном районе была снижена», — добавили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, скорость реакции, точность данных и выучка артиллеристов позволяют парировать угрозы и наносить упреждающие удары, лишая противника инициативы.

«Подразделения группировки войск “Север”, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей», — подытожили в ведомстве.

