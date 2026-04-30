Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили пункты управления дронами ВСУ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников «Молния» группировки «Восток» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.
«В результате прицельных ударов пункты управления беспилотниками, терминалы связи, а также находившаяся на позициях живая сила ВСУ полностью уничтожены», — говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, сначала разведывательный расчет БПЛА обнаружил пункты управления беспилотной авиацией украинских формирований в Запорожской области.
«Операторы применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа “Молния-2” и нанесли точные удары по позициям противника», — отмечается в сообщении.
По словам инженера с позывным «Варяг», аппарат может нести боеприпасы весом до 60 килограммов, а дальность полета составляет до 60 километров, что позволяет применять этот ударный БПЛА в тылу противника.
Управление и контроль обеспечивается с помощью отечественных средств связи, пояснили в Минобороны.