Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Расчеты «Востока» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников «Молния» группировки «Восток» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.

«В результате прицельных ударов пункты управления беспилотниками, терминалы связи, а также находившаяся на позициях живая сила ВСУ полностью уничтожены», — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, сначала разведывательный расчет БПЛА обнаружил пункты управления беспилотной авиацией украинских формирований в Запорожской области.

«Операторы применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа “Молния-2” и нанесли точные удары по позициям противника», — отмечается в сообщении.

По словам инженера с позывным «Варяг», аппарат может нести боеприпасы весом до 60 килограммов, а дальность полета составляет до 60 километров, что позволяет применять этот ударный БПЛА в тылу противника.

Управление и контроль обеспечивается с помощью отечественных средств связи, пояснили в Минобороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше