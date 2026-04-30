Добились доступа — дипломаты снова посетят Новикову в тюрьме Франции

Российское посольство в Париже добилось разрешения повторно посетить в тюрьме задержанную гражданку РФ Анну Новикову, основательницу ассоциации SOS Donbass.
По словам посла Алексея Мешкова, жалоб на условия содержания от нее не поступало. При этом дипломат отметил, что сама по себе тюремная среда не может считаться нормальной.
Российская дипмиссия также добивается изменения решения французских властей по условиям содержания Новиковой.
Анну Новикову задержали в ноябре прошлого года вместе с 63-летним гражданином Франции Венсаном П. Операцию проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции.
Задержанным предъявлены обвинения в сговоре с иностранным государством и сборе информации в его интересах. Французская сторона утверждает, что подозреваемые действовали под прикрытием гуманитарной деятельности. Оба фигуранта отрицают обвинения.
Читайте также: Раскрыта тотальная слежка за задержанной во Франции россиянкой.