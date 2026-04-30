Россиянам назвали функции банковского приложения для управления финансами

Банковские приложения давно перестали быть просто «кошельком в смартфоне». Они превращаются в полноценный инструмент управления личными финансами, однако значительная часть пользователей продолжают использовать их только для базовых операций — переводов и оплаты.
Как объяснила в беседе с RT руководитель направления «Планирование и анализ» платёжного сервиса «Апельсин» Анна Егорова, при этом именно встроенные аналитические и автоматические функции способны существенно упростить контроль расходов и помочь сформировать накопления без резкого изменения образа жизни.
По её словам, одна из самых недооценённых функций — графики и статистика расходов за длительный период: месяц, полгода, год.
«Они позволяют увидеть не отдельные покупки, а поведенческий паттерн. Например, сравнение расходов по месяцам помогает понять, в какие периоды бюджет выходит из-под контроля, а детализация по категориям — сколько на самом деле уходит на еду, транспорт, развлечения или спонтанные покупки», — добавила собеседница RT.
Часто именно такие данные становятся отправной точкой для изменения финансовых привычек, отметила специалист.
«Когда категории становятся наглядными, появляется возможность перераспределения: сократить одну статью без ущерба для качества жизни и направить высвободившиеся средства в накопления», — рассказала эксперт.
Отмечается, что один из самых эффективных инструментов — автопополнение накопительного счёта.
«Это может быть фиксированная сумма, списываемая после поступления дохода, или процент от каждой операции. Главное преимущество такого подхода — отсутствие необходимости принимать решение каждый раз. Накопления формируются автоматически, а значит, не конкурируют с текущими тратами за внимание пользователя», — заявила она.
Функция установки лимитов на категории расходов — это совсем не про ограничения, а про стимул осознанности, напомнила Егорова.
«Включается мягкая саморегуляция: пользователь заранее определяет комфортный уровень трат и получает сигнал, если он начинает его превышать. В отличие от жёсткой экономии, такой подход не вызывает сопротивления, но постепенно формирует более устойчивые финансовые привычки за счёт создания прослойки для определения необходимости тех или иных расходов», — отметила аналитик.
По её словам, мгновенные уведомления о тратах выполняют важную психологическую функцию — создают эффект обратной связи.
«Когда человек видит каждую операцию, снижается вероятность “незаметных” расходов. Именно поэтому так важно адаптировать формат уведомлений под себя — пуш в приложении или смс, только сумма списания или также информация об остатке на карте. Дополнительно многие приложения предлагают регулярные отчёты — например, недельные или месячные. Это помогает подводить итоги без дополнительных усилий и корректировать поведение», — считает эксперт.
Функция постановки финансовых целей — ещё один инструмент, который помогает не просто откладывать деньги, а делать это осознанно, объяснила она.
«Пользователь задаёт цель (например, поездка или крупная покупка), срок и сумму, а приложение показывает прогресс. Такой формат работает за счёт визуализации: накопления становятся не абстрактными, а привязанными к конкретному результату. Это повышает мотивацию и снижает вероятность “забирать” отложенные средства на текущие траты», — подчеркнула специалист.
