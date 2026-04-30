Яков Чагин назначен главой Октябрьского района Новосибирска с 30 апреля

В Новосибирске назначен глава администрации Октябрьского района. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Максим Кудрявцев. С 30 апреля к работе в новой должности приступил Яков Чагин.
Чагин родился в 1985 году. В 2007 году он окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция», а уже через год начал работать в мэрии Новосибирска.
«С 2019 по 2025 год занимал должность заместителя главы по экономике и доходам администрации Октябрьского района. В июле 2025 года был назначен заместителем начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска», — сообщили в мэрии Новосибирска.
Ранее стало известно о назначении нового руководителя НГТУ — Игорь Марчук, доктор физико-математических наук и профессор РАН. До перехода в НГТУ Марчук возглавлял механико-математический факультет Новосибирского государственного университета.