Операторы FPV-перехватчиков протаранили беспилотники ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» настигли и уничтожили тараном несколько беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Операторы FPV-перехватчиков в составе 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” настигли разведывательные БПЛА самолетного типа “Лелека-100” и “Пума”, а также несколько ударных дронов гекса- и квадрокоптерного типа подразделений ВСУ, осуществили их таран и уничтожение в воздухе», — информировали в ведомстве.
Там также сообщили, что расчет FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил автомобильную технику боевиков ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что огневое поражение вражеской автомобильной техники позволило нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника.