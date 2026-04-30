«Ведомости»: Гладков может стать послом России в Абхазии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять пост посла России в Абхазии, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. 16 апреля Гладков ушел в двухнедельный отпуск.

Источник: РИА "Новости"

Один из собеседников газеты считает, что назначение Вячеслава Гладкова на пост посла в Абхазии — «вполне рабочий вариант». По словам другого источника, это неплохой карьерный трек, если «есть желание выдохнуть». Еще один собеседник добавил, что должность посла в Абхазии не требует большой нагрузки, при этом позволяет оставаться в фарватере госполитики.

С 2022 года должность посла России в частично признанной республике занимает Михаил Шугарлин.

В начале апреля СМИ сообщили, что Вячеслав Гладков может досрочно уйти в отставку с поста губернатора Белгородской области, который занимает с 2020 года. Его полномочия истекают в сентябре 2026-го. По информации «Ъ», в случае досрочной отставки место губернатора может занять участник СВО генерал-майор Александр Шуваев, который с января работает заместителем губернатора Иркутской области.

Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами.
Читать дальше