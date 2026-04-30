Ошибки энергетической политики премьер-министра Великобритании Кира Стармера могли привести к проблемам с поставками товаров в британские магазины. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Неправильные решения Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкам», — написал политик в социальной сети X.
Дмитриев сослался на материал The Independent. В нем говорится о дефиците товаров и пустых полках в супермаркетах Великобритании на фоне энергетического кризиса. Издание уточняет, что следующий «шок» может произойти в ближайшие две недели.
Ранее глава РФПИ заявлял, что Европа продолжает сваливаться в энергетический кризис. По словам Дмитриева, скоро у Британии не останется топлива для «перехвата» чего-либо. Политик подчеркнул, что Стармер занимается пропагандой разрушения западной цивилизации.