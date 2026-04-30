«Чёрная метка для барахтающегося Мерца», — пишет Дмитриев в соцсети Х.
Республиканец заявил, что Соединённые Штаты изучают и пересматривают вопрос о сокращении военного контингента в Германии. Решение, как утверждается, скоро будет принято.
А ранее Фридрих Мерц рассказал, что он появляется в социальных платформах только время от времени, но если оценить тот поток сведений, который там о нём разгоняют, уровень травли и степень принижения его личности, то напрашивается однозначный вывод: прежде ни один глава немецкого правительства не терпел на себе ничего подобного. Затрагивая фигуру предыдущего канцлера, политик согласился, что Олафу Шольцу тоже доставалось. Но, как уточнил Мерц, коренное отличие кроется в стратегии поведения.
