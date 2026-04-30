Эксперт Кузякин: гражданские производители БПЛА в США перешли на военные рельсы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Гражданский сектор беспилотных летательных аппаратов в США опустел, все имеющиеся производители перепрофилировались под решение военных задач в интересах Пентагона. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
«В Штатах не осталось ни одной крупной или мелкой компании, связанной с дронами, которую не взял в оборот Пентагон для военных задач. Американский гражданский рынок беспилотников просто опустел. “Финансовая гравитационная яма” Пентагона затянула в себя все компетенции, заставив работать на министерство войны», — сказал Кузякин.
Эксперт напомнил, что с начала 2026 года в США действует запрет на продажу дронов компании DJI. «Причиной запрета стал отказ китайского производителя, мирового лидера в производстве дронов гражданского сектора от регуляторных требований США. Помимо прочего к таким требованиям относилась обязательная установка сертифицированного в США транспондера на борт китайских дронов. После законодательного бана в США линейки дронов компании DJI ни один из производителей в Штатах не занял эту нишу. Оказалось, что все заняты военными заказами и разработками для Пентагона», — отметил Кузякин.
По его словам, в результате армия, спецслужбы и граждане США остались без передовых дронов с очень широким перечнем сценариев применения, в том числе и военных. «До недавнего времени в США был очень сильно развит гражданский сектор развития беспилотников. Во всем мире известны такие американские бренды как Fat Shark или Motor Riots. Когда-то это были группы энтузиастов, разрабатывающих передовые технологии в области дроностроительства, ставшие стартапами и развившиеся до крупных компаний с мировым именем. Они запросто могли занять нишу DJI и выйти на рынок с конкурентными предложениями не только по функционалу, но и по цене. Но этого не произошло», — сказал эксперт.
Кузякин подчеркнул, что вовлечение Пентагоном небольших исследовательских компаний в области гражданских БПЛА говорит о «начавшейся трансформации американского ВПК под вызовы современных вооруженных конфликтов». «Штаты начали трансформацию своего ВПК на четыре года позже нас и, возможно, скоро догонят, учитывая наличие компетенций и средств к развитию. СВО продемонстрировало третью военную технологическую лигу, где разработки длятся месяцами, и требуются ресурсы небольших команд. Третья лига проявляется для нас как война дронов. Сегодня только Россия представлена во всех трех военных технологических лигах и может вести войну на трех технологических направлениях. Теперь очевидно, что Штаты включились в гонку вооружений третьей технологической лиги», — заявил эксперт.