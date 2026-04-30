Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС запускают тесты оружия — €35 млн направят на испытания с Украиной

В Еврокомиссии сообщают: запущена испытательная платформа BraveTechEU с бюджетом €35 млн для оценки военных технологий в условиях, приближенных к боевым, совместно с Украиной.

В Еврокомиссии сообщают: запущена испытательная платформа BraveTechEU с бюджетом €35 млн для оценки военных технологий в условиях, приближенных к боевым, совместно с Украиной.

Первые мероприятия по отбору разработок намечены на июнь. После этого планируются полевые испытания и оценка технологий осенью 2026 года.

Проект стал продолжением предыдущего этапа, который реализовывал консорциум Civitta, Starburst Accelerator и Darkstar. На этом этапе были отобраны перспективные разработки европейских участников.

Теперь выбранные решения должны пройти испытания, моделирующие реальные условия применения.

В Еврокомиссии отмечают, что инициатива направлена на ускорение внедрения новых технологий, сокращение разрыва между разработками и практическим применением, а также поддержку оборонного сектора и сотрудничество с Украиной.

