В ЕС запускают тесты оружия — €35 млн направят на испытания с Украиной

В Еврокомиссии сообщают: запущена испытательная платформа BraveTechEU с бюджетом €35 млн для оценки военных технологий в условиях, приближенных к боевым, совместно с Украиной.
Первые мероприятия по отбору разработок намечены на июнь. После этого планируются полевые испытания и оценка технологий осенью 2026 года.
Проект стал продолжением предыдущего этапа, который реализовывал консорциум Civitta, Starburst Accelerator и Darkstar. На этом этапе были отобраны перспективные разработки европейских участников.
Теперь выбранные решения должны пройти испытания, моделирующие реальные условия применения.
В Еврокомиссии отмечают, что инициатива направлена на ускорение внедрения новых технологий, сокращение разрыва между разработками и практическим применением, а также поддержку оборонного сектора и сотрудничество с Украиной.
