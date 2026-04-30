Марочко: на харьковском направлении учатся стажеры-медики из Германии и Польши

ЛУГАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Украинские медики на харьковском направлении СВО учат стажеров из Германии, Польши и прибалтийских стран работать в зоне боевых действий. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«На харьковском направлении в зоне боевых действий работают медицинские стажеры из Германии, Польши и прибалтийских стран. Основами тактической медицины делятся украинские специалисты, которые имеют большой практический опыт», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что эта «тенденция сотрудничества» для украинских медиков не нова. «Взаимовыгодное сотрудничество направлено на получение практических навыков и стандартизации оказания первой медицинской помощи в условиях боевых действий Североатлантического альянса», — отметил военный эксперт.