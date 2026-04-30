Пленный из ВСУ: украинскому офицеру и его группе отказали в эвакуации

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Командование ВСУ отказалось эвакуировать украинского офицера вместе с группой подчиненных в качестве наказания за нежелание возвращать остатки уничтоженного гранатомета с оставленной позиции. Об этом рассказал ТАСС пленный офицер ВСУ Владимир Антонюк.
По его словам, группе было поручено оборудовать гранатометную позицию, но после того, как приказ был выполнен, по ним был нанесен массированный удар дронами и гранатомет пришлось бросить.
«Когда я пришел на узел связи и доложил, мне сказали, что все нормально и [надо] ждать ночной эвакуации. А потом начали приходить и спрашивать, что случилось с гранатометом. Сказали: “Мы не уверены, будет трудно списать гранатомет, идите и заберите”. Я сказал, что там после многочасового обстрела позиция открыта и своих людей ради разбитой железяки не пошлю. Я просидел на узле связи почти до ночи, но мне принесли текстовое сообщение на чужом мобильном телефоне, что всех с позиции эвакуируют, кроме нас троих. И нас не будут забирать, пока мы не принесем остатки гранатомета», — рассказал Антонюк.
По словам пленного офицера, один из подчиненных успел сфотографировать уничтоженный гранатомет на смартфон, но командование отказалось принимать снимки, после чего группа решила вернуться в тыл самостоятельно. «Мы решили идти утром. И утром, не доходя до позиции, на половине дороги мы попали в засаду российской ДРГ», — добавил он.
Антонюк подчеркнул, что столкновение с российскими военнослужащими, которые взяли их в плен, стало полной неожиданностью, поскольку группа к тому времени уже успела преодолеть большую дистанцию и находилась в глубоком тылу.