Axios: Пентагон проведет для Трампа брифинг на тему новых ударов по Ирану

Как указали источники Axios, Пентагон подготовил план нанесения «короткой и мощной» волны ударов по Ирану в надежде на преодоление тупика в диалоге. По данным портала, после серии атак США рассчитывают надавить на иранское руководство, чтобы оно «вернулось за стол переговоров и проявило большую гибкость».