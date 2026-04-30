€17 млрд на подходе — Венгрии готовят разблокировку средств ЕС

О переговорах заявил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр. По его словам, документ планируется подписать после его вступления в должность премьер-министра.
Мадьяр провел встречи с руководством ЕС, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошту. По итогам контактов достигнута договоренность о подготовке политического соглашения.
Речь идет о средствах, ранее замороженных Евросоюзом. Сейчас недоступными остаются около €17 млрд. Ранее общий объем ограничений оценивался примерно в €30 млрд, часть средств была разблокирована в 2023—2024 годах.
Финансирование включает ресурсы бюджета ЕС и специальных фондов, предназначенных для развития экономики, инфраструктуры и социальных программ.
Средства были заморожены из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права. Доступ к ним связан с выполнением набора условий, включая реформы в правовой и институциональной сферах.
В Еврокомиссии подтвердили готовность продолжать диалог с новым правительством Венгрии для решения вопроса финансирования. Одновременно внутри ЕС сохраняются разногласия: часть стран выступает за ускорение процесса, другая настаивает на строгом выполнении всех требований.
