€17 млрд на подходе — Венгрии готовят разблокировку средств ЕС

Венгрия может получить доступ к замороженным средствам ЕС уже в конце мая после подготовки соглашения с Брюсселем.

Венгрия может получить доступ к замороженным средствам ЕС уже в конце мая после подготовки соглашения с Брюсселем.

О переговорах заявил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр. По его словам, документ планируется подписать после его вступления в должность премьер-министра.

Мадьяр провел встречи с руководством ЕС, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошту. По итогам контактов достигнута договоренность о подготовке политического соглашения.

Речь идет о средствах, ранее замороженных Евросоюзом. Сейчас недоступными остаются около €17 млрд. Ранее общий объем ограничений оценивался примерно в €30 млрд, часть средств была разблокирована в 2023—2024 годах.

Финансирование включает ресурсы бюджета ЕС и специальных фондов, предназначенных для развития экономики, инфраструктуры и социальных программ.

Средства были заморожены из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права. Доступ к ним связан с выполнением набора условий, включая реформы в правовой и институциональной сферах.

В Еврокомиссии подтвердили готовность продолжать диалог с новым правительством Венгрии для решения вопроса финансирования. Одновременно внутри ЕС сохраняются разногласия: часть стран выступает за ускорение процесса, другая настаивает на строгом выполнении всех требований.

Читайте также: Мадьяр идет за деньгами — Венгрия пытается вернуть 10 млрд евро.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше