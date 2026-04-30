Учёный Сычёв: условия на Венере невыносимы для пилотируемой миссии

Человечество вряд ли когда-нибудь сможет отправить на Венеру пилотируемую миссию, так как условия на планете невыносимы для этого.

С таким предположением выступил главный научный сотрудник, руководитель научного направления «Космическая биология» Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычёв.

«Что такое Венера? Венера — это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 км порядка 40−60 градусов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали про поиски жизни на Венере.

Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН также объяснил, почему Венера представляет больший научный интерес для исследований, чем уже хорошо изученный Марс.