Германия взяла курс на военное противостояние с Россией, заявил посол

Нечаев: Германия ведет подготовку к военному противостоянию с Россией.

БЕРЛИН, 30 апр — РИА Новости. Германия взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией на рубеже нескольких лет и не скрывает этого, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Он отметил, что сегодня Берлин делает ставку на обеспечение киевского режима БПЛА и их комплектующими, другими средствами поражения, одновременно открещиваясь от обвинений в превращении в сторону конфликта.

«Однако иллюзий питать не стоит: Германия доктринально взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией на рубеже нескольких лет и не скрывает этого. Общественность, разумеется, не в восторге от такого сценария, однако ее голос заглушается яростной милитаристской пропагандой официоза, военных, лоббистов от ВПК, представителей системных СМИ. Такова реальность», — сказал посол.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

