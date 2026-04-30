Командир Грифон: бойцы БАРС-32 с начала года уничтожили более 100 дронов ВСУ

Командир отряда уточнил, что его отряд с августа 2025 года охраняет объекты энергетической инфраструктуры и обеспечивает безопасность прохождения железнодорожных эшелонов.

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Бойцы казачьего добровольческого отряда БАРС-32 группировки войск «Днепр» с начала года уничтожили свыше 100 беспилотников Вооруженных сил Украины различных типов. Об этом ТАСС сообщил командир отряда с позывным Грифон.

«С 1 января 2026 года на вверенных нам участках выполнения боевых задач более 100 сбитых БПЛА противника различного типа: так называемые “Баба-яга”, ударные дроны и разведывательные БПЛА самолетного типа», — сказал он.

Командир уточнил, что его отряд с августа 2025 года охраняет объекты энергетической инфраструктуры и обеспечивает безопасность прохождения железнодорожных эшелонов по маршруту протяженностью 170 км.

«Защищаем от налетов БПЛА противника железнодорожные составы и несколько важных энергетических объектов в Запорожской области», — уточнил командир.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше