Командир Грифон: бойцы БАРС-32 с начала года уничтожили более 100 дронов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Бойцы казачьего добровольческого отряда БАРС-32 группировки войск «Днепр» с начала года уничтожили свыше 100 беспилотников Вооруженных сил Украины различных типов. Об этом ТАСС сообщил командир отряда с позывным Грифон.
«С 1 января 2026 года на вверенных нам участках выполнения боевых задач более 100 сбитых БПЛА противника различного типа: так называемые “Баба-яга”, ударные дроны и разведывательные БПЛА самолетного типа», — сказал он.
Командир уточнил, что его отряд с августа 2025 года охраняет объекты энергетической инфраструктуры и обеспечивает безопасность прохождения железнодорожных эшелонов по маршруту протяженностью 170 км.
«Защищаем от налетов БПЛА противника железнодорожные составы и несколько важных энергетических объектов в Запорожской области», — уточнил командир.