WSJ: США работают над созданием коалиции для контроля Ормузского пролива

США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. В ответ Иран вновь закрыл Ормузский пролив, через который проходило до 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. До начала военных действий Иран экспортировал через пролив до 1,6 млн баррелей нефти в день. 28 апреля Дональд Трамп сообщил о просьбе Ирана разблокировать Ормузский пролив. Власти Ирана отвергли это заявление.