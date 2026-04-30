WSJ: США работают над созданием коалиции для контроля Ормузского пролива

Администрация президента США Дональда Трампа разослала американским посольствам телеграмму с требованием добиваться от иностранных правительств присоединения к создаваемой Морской коалиции свободы судоходства (Maritime Freedom Construct, MFC). Новый альянс призван обеспечить судоходство в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа разослала американским посольствам телеграмму с требованием добиваться от иностранных правительств присоединения к создаваемой Морской коалиции свободы судоходства (Maritime Freedom Construct, MFC). Новый альянс призван обеспечить судоходство в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal.

Из текста телеграммы следует, что возглавляемая США коалиция будет обмениваться информацией, осуществлять дипломатическую координацию и применять санкции. По информации издания, коалиция MFC — разработка Госдепа и Центрального командования вооруженных сил США. Инициатива подается как мирная. При этом дипломатам поручено предлагать иностранным властям на выбор статус дипломатических или военных партнеров в коалиции.

США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. В ответ Иран вновь закрыл Ормузский пролив, через который проходило до 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. До начала военных действий Иран экспортировал через пролив до 1,6 млн баррелей нефти в день. 28 апреля Дональд Трамп сообщил о просьбе Ирана разблокировать Ормузский пролив. Власти Ирана отвергли это заявление.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше