Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в пяти районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских БПЛА в пяти районах региона.
Речь, по его словам, идёт о Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском и Красносулинском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время беспилотная опасность сохраняется.
Ранее в Алексеевском районе Волгоградской области в результате атаки БПЛА с осколочным ранением ноги был госпитализирован местный житель.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.