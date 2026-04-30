Посольство России обвинило Нидерланды в передаче винтовок боевикам на Украине

Российская дипмиссия заявила о попадании винтовок C7NLD к РДК*

Источник: Комсомольская правда

Власти Нидерландов фактически способствуют преступлениям «Русского добровольческого корпуса»*, допуская попадание к нему винтовок C7NLD. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Гааге.

«Допуская попадание своего оружия, включая автоматические винтовки C7NLD, лицам, которые открыто прославляют нацистских преступников и разжигают ненависть, нидерландские власти фактически становятся соучастниками их преступлений», — отметили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что в России РДК* признан террористической организацией. Действия корпуса на территории конфликта квалифицируются как военные преступления.

Поводом для комментария дипмиссии стало опубликованное и затем удаленное правительством Нидерландов разъяснение по депутатскому запросу об использовании РДК* штурмовых винтовок C7NLD.

Ранее KP.RU писал, что МВД России объявило в розыск основателя РДК* Дениса Капустина**. Он был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о нападении на приграничную территорию Брянской области.

*- запрещенная в России террористическая организация.

**- внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше