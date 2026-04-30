Власти Нидерландов фактически способствуют преступлениям «Русского добровольческого корпуса»*, допуская попадание к нему винтовок C7NLD. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Гааге.
«Допуская попадание своего оружия, включая автоматические винтовки C7NLD, лицам, которые открыто прославляют нацистских преступников и разжигают ненависть, нидерландские власти фактически становятся соучастниками их преступлений», — отметили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что в России РДК* признан террористической организацией. Действия корпуса на территории конфликта квалифицируются как военные преступления.
Поводом для комментария дипмиссии стало опубликованное и затем удаленное правительством Нидерландов разъяснение по депутатскому запросу об использовании РДК* штурмовых винтовок C7NLD.
Ранее KP.RU писал, что МВД России объявило в розыск основателя РДК* Дениса Капустина**. Он был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о нападении на приграничную территорию Брянской области.
*- запрещенная в России террористическая организация.
**- внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.