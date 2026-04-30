МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Командование бригады ВСУ перевело в боевые группы инструкторов и заградотряды для удержания Корчаковки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Для обороны Корчаковки противник задействовал подразделения наиболее подготовленных националистов из состава 71-й отдельной аэромобильной бригады. Для удержания населенного пункта командование бригады перевело в боевые группы инструкторов и военных преступников из заградительных отрядов», — сказал собеседник агентства.
Заградотряды ВСУ орудуют на всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт.