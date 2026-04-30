Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве НПЗ

Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщили в посольстве РФ. В апреле стороны обсудили поставки в Мьянму российских нефтепродуктов, в том числе сжиженного природного газа (СПГ).
«О технических аспектах сейчас ведутся переговоры между участниками этого проекта», — сообщили представители посольства газете «Известия».
В посольстве отметили, что нынешние мощности Мьянмы покрывают лишь 2−3% внутреннего спроса на переработку сырой нефти.
Кроме того, Москва и Нейпьидо прорабатывают совместные инициативы в сфере малой гидроэнергетики и ветрогенерации, которые планируется реализовывать при участии госкорпорации «Росатом».