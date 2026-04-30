Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве НПЗ

Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщили в посольстве РФ. В апреле стороны обсудили поставки в Мьянму российских нефтепродуктов, в том числе сжиженного природного газа (СПГ).