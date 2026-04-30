ТАСС: украинских пограничников под Сумами прикомандировывают к теробороне

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Украинских пограничников 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины прикомандировывают к 104-й отдельной бригаде теробороны в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что украинских пограничников из 5-го погранотряда прикомандировывают к подразделениям 104-й отдельной бригады теробороны, выполняющим задачи в Шосткинском районе», — сказал собеседник агентства.
Бригада территориальной обороны не смогла восполнить потери из числа насильно мобилизованных украинцев, добавили силовики.