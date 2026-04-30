Заявления о Второй мировой и Холокосте — посольства выступили с жесткой реакцией

Посольства Израиля и Германии в Перу выступили с совместным заявлением с призывом к президенту Хосе Марии Балькасару отказаться от высказываний о роли евреев во Второй мировой войне.
В документе указано, что от главы государства ожидают отзыва сделанных ранее заявлений.
Поводом стали слова Балькасара о том, что евреи якобы контролировали торговлю и банковскую систему Германии и могли повлиять на вовлечение страны в войну. Дипломаты назвали такие утверждения необоснованными.
В заявлении подчеркивается, что подобные формулировки оскорбляют память жертв нацизма. Также отмечено, что войну начала нацистская Германия, напав на Польшу в 1939 году.
Посольства заявили, что ждут официальной реакции со стороны властей Перу. Детали возможного ответа президента не раскрываются.
