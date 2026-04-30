Заявления о Второй мировой и Холокосте — посольства выступили с жесткой реакцией

Посольства Израиля и Германии в Перу выступили с совместным заявлением с призывом к президенту Хосе Марии Балькасару отказаться от высказываний о роли евреев во Второй мировой войне.

Посольства Израиля и Германии в Перу выступили с совместным заявлением с призывом к президенту Хосе Марии Балькасару отказаться от высказываний о роли евреев во Второй мировой войне.

В документе указано, что от главы государства ожидают отзыва сделанных ранее заявлений.

Поводом стали слова Балькасара о том, что евреи якобы контролировали торговлю и банковскую систему Германии и могли повлиять на вовлечение страны в войну. Дипломаты назвали такие утверждения необоснованными.

В заявлении подчеркивается, что подобные формулировки оскорбляют память жертв нацизма. Также отмечено, что войну начала нацистская Германия, напав на Польшу в 1939 году.

Посольства заявили, что ждут официальной реакции со стороны властей Перу. Детали возможного ответа президента не раскрываются.

Посольства заявили, что ждут официальной реакции со стороны властей Перу. Детали возможного ответа президента не раскрываются.