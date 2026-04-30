Ход короля: скандал в Белом доме указал на раскол между США и Британией

Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме сделал несколько тонких намеков на грани с издевками в адрес президента США Дональда Трампа. Визит, который должен был укрепить «особые отношения» между странами, превратился в изящную словесную дуэль, где каждый жест и каждая фраза имели двойное дно.
Напомним, король Карл III и королева Камилла прибыли с четырехдневным визитом в США 27 апреля. Во время выступления британский монарх пошутил по поводу сожжения Белого дома британцами в 1814 году. Он назвал инцидент «попыткой перепланировки» и сравнил с реновацией восточного крыла здания, которую начал Трамп.
Речь идет о событиях англо-американской войны 1812−1815 годов, когда британские войска заняли Вашингтон и сожгли Белый дом. Шутка, произнесённая с невозмутимым видом, заставила присутствующих замереть. Король напомнил американцам о самой унизительной странице их военной истории — и сделал это в их собственном доме.
Тонкие издевки: Magna Carta, НАТО и Королевский флот.
Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя этот инцидент, отметил, что в речи Карла III, несмотря на его дружелюбный тон, было много различных издевок. Британский монарх, которого обычно считают сдержанным и аполитичным, устроил настоящий мастер-класс по дипломатическому сарказму.
«Британский монарх сделал много тонких намеков и тонких издевок в сторону Трампа. Например, он вспоминал Великую хартию вольностей (Magna Carta), на основе которой была построена американская система сдержек и противовесов, в рамках которой полномочия президента ограничены. Это был очевидный намек в отношении Трампа, который сейчас как раз пытается эти самые полномочия расширить, а демократы ему не дают это сделать. Карл III много говорил о том, что надо поддерживать НАТО и Украину, это тоже произносилось в пику нынешней политики Трампа. Он вспоминал, как служил в Королевском флоте Британии. Я думаю, это воспоминание тоже было не случайным, поскольку Трамп не так давно жестко проходился по британскому флоту», — перечислил политолог.
Каждая фраза Карла была словно стрела, выпущенная под таким углом, чтобы её невозможно было официально назвать оскорблением.
Пересидеть Трампа: британцы уверены в победе демократов.
Дудаков отметил, что Трамп, наверняка, понял все намеки и издевки британского монарха. Но почему Лондон пошёл на такой откровенный демарш в отношениях с ключевым союзником?
«Британцы ведут себя таким образом потому, что полагают, что Трампа они уже пересидели. То есть осталось полгода до выборов в Конгресс, победят, скорее всего, демократы. Поэтому сейчас они публично подтрунивают над Трампом, считают, что им ничего за это не будет. При этом выступление Карла III я бы рассматривал скорее в адрес американского политического класса в целом», — пояснил эксперт.
Лондон делает ставку на то, что Трамп — временное явление. Поэтому король может позволить себе то, что не смог бы позволить ни один британский премьер. Это не просто шутки — это политическая ставка на будущее.
Интимный жест Трампа: рука на спине Мелании.
Во время встречи произошел еще один интересный момент. Репортер CBS News Дженнифер Джейкобс поделилась фотографией, на которой запечатлено, как президент США Дональд Трамп совершает тайный интимный жест по отношению к своей супруге Мелании в присутствии короля Великобритании Карла III и его жены Камиллы.
«Трамп был запечатлен, когда пожимал руку королю Карлу III, а затем неловко положил руку на спину первой леди. Однако вскоре после этого он опустил руку ниже…», — говорится в материале.
Автор публикации подчеркивает, что затем американский лидер, словно осознав, что потерял контроль, убрал руку и еще раз похлопал Меланию по спине, после чего еще раз пожал руку Карлу. Этот жест, замеченный лишь самыми внимательными камерами, вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Одни назвали его «милым», другие — «неуместным» настолько, насколько это возможно в присутствии иностранных монархов.
Похлопывание по плечу: жест доминирования Трампа.
Еще одним вызвавшим бурные обсуждения моментом стал жест Трампа, который во время встречи слегка похлопал Карла III по плечу.
Традиционный британский королевский протокол отдаёт инициативу физического контакта исключительно монарху. Приобнять монарха или похлопать его по плечу считается нарушением неписаных правил. Трамп, который сам не раз говорил, что не любит играть по чужим правилам, продемонстрировал это на деле.
Поцелуи и реверансы: Мелания обошлась без церемоний.
Не меньше внимания привлёк момент встречи у парадного входа. Первая леди Мелания Трамп вопреки классическим ожиданиям не стала делать реверанс, а тепло поцеловала королеву-консорта Камиллу в обе щеки. По протоколу, реверанс перед монархом — обязательная формальность, но для официальных лиц США эти правила не носят обязательного характера. Тем не менее, пропуск реверанса вызвал недоумение у части британской прессы.
Родство и мечты: Трамп хочет в Букингемский дворец.
Но и сам Трамп за время встречи сделал ряд интересных заявлений. Одно из них он написал в Truth Social: «Я всегда хотел жить в Букингемском дворце! Обсудим это с королём и королевой через несколько минут». Поводом для поста стала статья Daily Mail, в которой утверждалось, что президент США и британский монарх приходятся друг другу 16-юродными братьями.
Визит Карла III в США стал настоящим спектаклем. Король, которого многие считали скучным и нехаризматичным, показал себя мастером тонкой дипломатической сатиры. Трамп, привыкший доминировать на любой сцене, оказался в роли того, над кем подшучивают, но кто вынужден улыбаться.
Намеки на Magna Carta, НАТО, сожжённый Белый дом — всё это было разыграно с безупречной британской учтивостью. И даже если Трамп понял все издевки (а он наверняка понял), ответить он мог лишь столь же двусмысленной шуткой про Букингемский дворец.