Успешное освобождение в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Освобожденная Новодмитровка в ДНР расположеная на северо-восточной окраине Константиновки. Группировка «Юг», освободившая на днях юго-западный пригород Ильиновку давит на город и с противоположной стороны.
«При одновременном наступлении на север из Ильиновки и Новодмитровки появится возможность перерезать трассу Н20, соединяющую Константиновку с соседней Дружковкой. Это позволит лишить гарнизон снабжения и, либо принудить его к капитуляции, либо к попытке пойти на прорыв», — отметил военкор Александр Коц.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
