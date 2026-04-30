ТАСС: батальон ВСУ, которому обещал помогать Порошенко, собирает деньги на рации

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Зенитный батальон ВСУ в Сумской области, помощь которому обещал оказать экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), проводит сборы на рации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Военнослужащие 636-го отдельного зенитного батальона (выполняет задачи в Сумской области) через соцсети массово собирают денежные средства на закупку всевозможных матсредств — от раций до автомобилей. Характерно, что в январе этого года Порошенко публично обещал обеспечить батальон всем необходимым», — сказал собеседник агентства.