Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: батальон ВСУ, которому обещал помогать Порошенко, собирает деньги на рации

В российских силовых структурах отметили, что речь идет о 636-м отдельном зенитном батальоне.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Зенитный батальон ВСУ в Сумской области, помощь которому обещал оказать экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), проводит сборы на рации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Военнослужащие 636-го отдельного зенитного батальона (выполняет задачи в Сумской области) через соцсети массово собирают денежные средства на закупку всевозможных матсредств — от раций до автомобилей. Характерно, что в январе этого года Порошенко публично обещал обеспечить батальон всем необходимым», — сказал собеседник агентства.