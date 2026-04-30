ЕС хочет предложить Киеву урезанную интеграцию, пишут СМИ

«Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления в качестве полноправного члена», — говорится в публикации.
По данным издания, идея в том, чтобы присоединять Киев к отдельным сегментам общего рынка, способам финансирования и политическим институтам под видом «ускоренной постепенной интеграции».
При этом страны Евросоюза дали понять, что скорое вступление Украины будет крайне затруднительным, пояснил источник. Литва, в свою очередь, предложила предоставить Киеву статус «присоединяющегося к ЕС государства».
Газета Le Monde ранее писала, что европейские страны не готовы предоставлять Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС из-за отсутствия единогласной поддержки в этом вопросе. По информации Politico, многие ключевые члены блока, включая ФРГ, Нидерланды и Италию, не хотят обсуждать его в ближайшее время.
В ЕС много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий должно стать реформирование страны. Как отмечал журнал Economist, Украину не хотят принимать в блок из-за ее коррумпированности. Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркивал, что процесс интеграции будет долгим и сложным.