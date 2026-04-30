Ночная атака дронов: в Волгоградской области ранен житель, поврежден объект

В ночь с 29 на 30 апреля 2026 года Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Подразделения ПВО Министерства обороны России работали на перехват целей в Алексеевском и Ольховском районах — именно по объектам гражданской инфраструктуры в этих территориях был нанесен удар.
В Алексеевском районе последствия атаки уже зафиксированы. Поврежден местный объект, один местный житель получил осколочное ранение, его госпитализировали.
По предварительным данным, других пострадавших, разрушений или возгораний не выявлено.
Ситуация остается на контроле у региональных властей и силовых структур. Жителям Алексеевского и Ольховского районов рекомендуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями оперативных служб.
Ранее сообщалось об аналогичной атаке дронов на регион.