Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночная атака дронов: в Волгоградской области ранен житель, поврежден объект

Ночное происшествие прокомментировал губернатор региона Бочаров.

В ночь с 29 на 30 апреля 2026 года Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Подразделения ПВО Министерства обороны России работали на перехват целей в Алексеевском и Ольховском районах — именно по объектам гражданской инфраструктуры в этих территориях был нанесен удар.

В Алексеевском районе последствия атаки уже зафиксированы. Поврежден местный объект, один местный житель получил осколочное ранение, его госпитализировали.

По предварительным данным, других пострадавших, разрушений или возгораний не выявлено.

Ситуация остается на контроле у региональных властей и силовых структур. Жителям Алексеевского и Ольховского районов рекомендуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями оперативных служб.

Ранее сообщалось об аналогичной атаке дронов на регион.