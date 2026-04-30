Белоусов встретился с министром обороны Республики Конго

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром национальной обороны Республики Конго Раймоном-Зефиреном Мбулу. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства в Макс.
«Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с министром национальной обороны Республики Конго Раймон-Зефирен Мбулу, — сообщили в Минобороны. — В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран, а также актуальные аспекты региональной безопасности».
В ведомстве отметили, что переговоры министров обороны двух государств состоялись в ходе визита в Россию официальной делегации Республики Конго во главе с президентом Дени Сассу-Нгессо, прибывшей для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
В Минобороны РФ добавили, что встреча прошла «в традиционной для российско-конголезских отношений теплой и дружественной обстановке».