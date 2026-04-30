Белоусов встретился с министром обороны Республики Конго

Глава Минобороны России обсудил с Раймоном-Зефиреном Мбулу вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром национальной обороны Республики Конго Раймоном-Зефиреном Мбулу. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства в Макс.

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с министром национальной обороны Республики Конго Раймон-Зефирен Мбулу, — сообщили в Минобороны. — В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран, а также актуальные аспекты региональной безопасности».

В ведомстве отметили, что переговоры министров обороны двух государств состоялись в ходе визита в Россию официальной делегации Республики Конго во главе с президентом Дени Сассу-Нгессо, прибывшей для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

В Минобороны РФ добавили, что встреча прошла «в традиционной для российско-конголезских отношений теплой и дружественной обстановке».

На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов.
