«Единая Россия» завершает сбор гуманитарной помощи ко Дню защиты детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К летним каникулам Красноярское региональное отделение «Единой России» проводит акцию «Для детей Донбасса с теплом из Сибири».
Депутаты, партийцы и сторонники собрали спортивный инвентарь и наборы для творчества и досуга для детей Свердловского муниципального округа ЛНР. Среди груза экипировка, пазлы, настольные игры для детей от 4 до 15 лет. Всего в подшефный Свердловский муниципальный округ отправится более 500 позиций.
Гуманитарный груз формировался по адресным заявкам социальных учреждений: отделения по работе с несовершеннолетними «Семейного центра» города Свердловска, Бирюковской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната и Червонопартизанской специальной (коррекционной) школы-интерната. Систематическая помощь, оказываемая Красноярским краем Свердловскому муниципальному округу, служит ярким примером плодотворного межрегионального сотрудничества и высокой социальной ответственности.
«Дети Донбасса должны чувствовать, что о них заботятся и помнят за тысячи километров. За каждой переданной вещью — чья-то забота и желание подарить радость. Ко Дню защиты детей мы решили сделать особый подарок — не просто игрушки, а то, что пригодится ребятам для активного и полезного досуга все каникулы. Уверена, что сибирское тепло согреет сердца маленьких жителей Свердловска в преддверии лета!», — отметила руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» в Красноярском крае Татьяна Ячменёва.
Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) — 074−02−22.